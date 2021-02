Il PSG vince il Classique in casa del Marsiglia: a segno anche Icardi

Il Paris Saint-Germain tiene il passo di Lille e Lione e si aggiudica il Classique con il Marsiglia. Al Vélodrome finisce due a zero in favore degli uomini di Mauricio Pochettino: in gol Kylian Mbappé, che ha aperto le danze dopo appena nove minuti, e Mauro Icardi, che ha apposto la firma sul raddoppio con un colpo di testa perentorio su assist di Florenzi. OM che ha chiuso in dieci uomini per il rosso diretto a Payet, punito per un intervento violento e del tutto gratuito ai danni di Verratti.