Il PSG vince la Coupe de France, Pochettino esulta: "Ho rimosso il brutto ricordo del 2003"

Secondo trofeo per Mauricio Pochettino alla guida del Paris Saint-Germain. I capitolini hanno battuto ieri il Monaco nella finale di Coupe de France: “Le finali non si giocano, si vincono. Oggi abbiamo vinto. Penso che abbiamo fatto un'ottima partita e sono contento per i giocatori, per lo staff, per tutta la società e per i nostri tifosi, che oggi non hanno potuto essere presenti. Sono orgoglioso: l'ultima volta che ho giocato qui è stata la mia ultima partita da calciatore del PSG, nel 2003. Era una finale della Coupe de France, ma ho perso. Sono riuscito a rimuovere questo cattivo ricordo e sono molto felice di aver conquistato questo trofeo".