Il Real Madrid torna su Milinkovic-Savic: Florentino Perez lo vuole per il dopo-Modric

Il Real Madrid ha bisogno di rinnovare in mezzo al campo, e starebbe progettando un grande colpo per quel reparto: il nome che può tornare di moda per le Merengues è quello di Sergej Milinkovic-Savic. Secondo Don Balon è il biancoceleste il preferito della dirigenza per il dopo-Modric: Florentino Pérez sarebbe disposto - assicura il quotidiano - a sborsare settanta milioni di euro per portare a Madrid il serbo. Il tutto con il gradimento di Zinédine Zidane, che avrebbe già dato il suo placet all'operazione: i contatti con l'agente dell'ex Genk sono già in corso, e la trattativa potrebbe decollare nelle prossime settimane.