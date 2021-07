Il Real soffia un talento a La Masia: il capitano dell'U19 del Barça passa al Castilla

Il Real Madrid sta per fare un grosso sgarro al Barcellona. Come riporta AS , le merengues sarebbero vicinissime a scippare ai loro rivali di sempre il talento Jaume Jardí, una delle più grandi promesse de La Masia. L'attaccante diciannovenne giocherà con il Real Madrid Castilla in terza divisione; Jardí vestiva la maglia blaugrana dal 2016 ed è stato il capitano della squadra Under-19 nell'ultima stagione, disputando anche alcune presenze con il Barça B. Tuttavia, il suo contratto non è stato rinnovato e quindi sbarcherà gratis nella capitale.