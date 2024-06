Ufficiale Il Real Valladolid blinda l'eroe della promozione: rinnovo fino al 2026 per Mamadou Sylla

vedi letture

"Il Real Valladolid continua a rafforzare la propria rosa per affrontare il ritorno in Primera División del 2024-2025. I Pucelanos hanno raggiunto un accordo con Mamadou Sylla (20-03-1994; Kédougou, Senegal) per rinnovare il contratto durante le prossime due stagioni, fino al 30 giugno 2026", è il comunicato ufficiale con cui il Real Valladolid ha appena annunciato il prolungamento del matrimonio col centravanti senegalese classe 1994.

L'attaccante, ricordato per aver segnato il gol che ha regalato la promozione matematica al Real Valladolid alla penultima giornata, quando al 97' ha trasformato un calcio di rigore per il 3-2 contro il Villarreal CF B, ha concluso la stagione come capocannoniere della Blanquivioleta e si è meritato quindi senza ombra di dubbio il rinnovo per altri due anni.