ufficiale Il Rayo Vallecano prende Sylla. Arriva in prestito dall'Alaves fino a giugno

Il Rayo Vallecano non è rimasto a guardare e alla fine ha messo a segno un colpo per l'attacco. Dall'Alaves arriva Mamadou Sylla: il centravanti senegalese, classe 1994, si trasferisce in prestito fino al termine della stagione