Il River vince senza portieri. Gallardo: "Impresa storica. Perez fra i pali perché non garantiva i 90' in campo"

vedi letture

Marcelo Gallardo, tecnico del River Plate, commenta in conferenza stampa l'epico successo contro il Santa Fe. La squadra era decimata dal Covid con ben 20 giocatori indisponibili e, cosa ancor più grave, lasciando l'allenatore senza portieri da schierare. Per questo motivo è stato adattato un giocatore di movimento, ossia l'esperto centrocampista Enzo Pérez. Nonostante tutto è arrivato un incredibile 2-1 che vale il primo posto nel girone a una giornata dalla fine: "Non si era mai vista una situazione come quella di oggi. È una vittoria che sarà ricordata per molto tempo anche in futuro. Non era normale giocare nelle condizioni in cui ci siamo trovati. Vorrei sottolineare la voglia dei giocatori che sono scesi in campo, per l'impegno e la voglia di aiutarsi che hanno dimostrato. In una possibilità che era abbastanza remota siamo riusciti a dimostrare che un gruppo di giocatori che formano una grande squadra hanno raggiunto l'obiettivo in condizioni avverse".

Sulla scelta di Pérez portiere: "Non avevamo un piano B. Enzo Perez era l'unica opzione perché avevamo bisogno di avere in campo giocatori che potessero giocare tutta la gara. Lui era l'unico che non poteva garantire i 90 minuti e quindi si è preso la responsabilità di andare in porta".