Venti indisponibili, 11 giocatori contati, Enzo Perez in porta: il River vince e scrive la storia

Venti giocatori indisponibili a causa del focolaio di coronavirus scoppiato nel gruppo squadra, solo 11 da inserire in distinta e nessun portiere. Sembrava una sconfitta già scritta per il River di Marcelo Gallardo, invece i Millionarios sono riusciti a battere 2-1 il Santa Fè nella sfida di Copa Libertadores giocata nella notte. Un successo che porta soprattutto la firma di Enzo Perez, l'esperto centrocampista - finalista nel Mondiale del 2014 - che ha stretto i denti (è infortunato) ed è stato schierato.. tra i pali. I compagni di squadra gli hanno reso la vita più facile portandosi sul 2-0 dopo appena 6', poi hanno difeso strenuamente, portando a casa un successo davvero storico. La CONMEBOL ha raccolto in un video suggestivo tutti i momenti più importanti della sua partita.

🔝 An unforgettable night for @RiverPlate and Enzo Pérez!

🔴⚪🧤 The midfielder put on the gloves and earned #BestOfTheMatch honors as #River topped @SantaFe. pic.twitter.com/z8SghkbYFd

— CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) May 20, 2021