Il Siviglia e l'incubo Messi: quello di oggi è il 38esimo gol subito dall'argentino

Trentotto gol in quarantadue partite. Questo il bottino di Lionel Messi contro il Siviglia, che nella gara di oggi è nuovamente crollato sotto i colpi della Pulga, incubo per gli andalusi. Messi infatti, ha realizzato oggi il suo trentesimo gol in Liga contro la squadra di Lopetegui, il 38esimo considerando tutte le competizioni. Il Siviglia è la vittima preferita del 10 argentino, che oggi ha allungato in classifica marcatori su Suarez, distante ora a tre reti. Con la rete realizzata nel pomeriggio di oggi, sono quindici anni consecutivi che Messi segna almeno un gol al Siviglia. Numeri da record.