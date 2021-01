Il sogno di Garcia: "Spero di festeggiare la qualificazione in Champions con lo stadio pieno"

Rudi Garcia sta facendo un grande lavoro alla guida del Lione. La sua squadra è in vetta alla Ligue 1 e l'ex tecnico della Roma ha parlato del suo più grande desiderio in conferenza stampa: "Sogno il Groupama Stadium pieno contro il Nizza (per la 38esima e ultima giornata di Ligue 1, ndr), per celebrare la nostra qualificazione in Champions League. Oggi siamo lontani da questo, ma spero che sia possibile".