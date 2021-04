Il solito Kane non basta, Tottenham fermato dal Newcastle: finisce 2-2

vedi letture

Il solito Kane non basta al Tottenham, 2-2 il punteggio finale sil campo del Newcastle. Padroni di casa in vantaggio al minuto numero 28 con Joelinton, ma l'Uragano Kane si scatena a in 5 minuti ribalta la gara. Sembra gatta per gli Spurs, ma a pochi minuti dalla fine Willock trova la rete del pari. Con questo pareggio il Tottenham sale a quota 49 punti e aggancia Liverpool e West Ham, mentre il Newcastle sale a quota 29, con tre lunghezze di vantaggio sul Fulham terzultimo in classifica