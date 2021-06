Il Tottenham fa resistenza, Kane-City più difficile. E Sterling è contrariato: rinnovo lontano

Le trattative tra Manchester City e Raheem Sterling per il rinnovo del contratto dell'attaccante inglese avrebbero subito una brusca frenata. Il motivo? Come riporta il Mirror, il nazionale inglese non avrebbe gradito di essere stato inserito come contropartita nel tentativo di ingaggiare Harry Kane dal Tottenham. Dopo l'ennesimo no degli Spurs, Sterling sarebbe piuttosto contrariato; la disponibilità a trattare il prolungamento c'era, nonostante nell'ultima stagione sia stato relegato a un ruolo di comprimario. Adesso, però, si fa tutto più difficile.