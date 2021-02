Il Villarreal si fa raggiungere al San Mamés dal Bilbao: a segno l'ex granata Berenguer

Si dividono la posta in palio Athletic Bilbao e Villarreal, che non vanno oltre l'uno a uno al San Mamés. Ospiti in vantaggio dopo sedici minuti con Gerard Moreno, e raggiunti in chiusura di primo tempo dal gol dell'ex granata Alejandro Berenguer. Un pari che non fa contenta nessuna delle due squadre: il Sottomarino perde terreno dal sesto posto, mentre i baschi restano lontanissimi dalla zona Europa.