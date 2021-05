Il Villarreal vuole blindare Foyth dopo la vittoria in Europa League: si tratta col Tottenham

Ha trascinato il Villarreal alla vittoria della sua prima storica Europa League a suon di prestazioni convincenti, e ora spera di poter proseguire la sua avventura in Spagna. Juan Foyth è ancora di proprietà del Tottenham, ma su di lui il Submarino Amarillo si è riservato un'opzione d'acquisto fissata a quindici milioni la scorsa estate. Una cifra che il club spagnolo spera di poter ritoccare verso il basso, facendo leva sulla chiara volontà del giocatore di restare in Liga: missione non semplice, considerando che l'argentino è legato agli Spurs da altri due anni di contratto. A riferirlo è AS.