Immortale Soldado: sedici anni di gol in Europa, stasera vale i quarti per il Granada

Otto minuti. Tanti sono serviti a Roberto Soldado, che di anni a maggio ne farà trentasei, per accompagnare il Molde alla porta d'uscita dell'Europa League. I norvegesi poi segneranno allo scadere il gol della vittoria ma sarà solo una consolazione: il pareggio della punta ex Tottenham, Villarreal e Fenerbahce, è stata decisiva per dare al Granada la tranquillità giusta per il passaggio del turno.

Immortale Una carriera lunghissima, quella di Soldado. Che con quello di stasera ha segnato il gol numero 183 coi club tra campionati e coppe, nazionali e internazionali, il trentunesimo in una kermesse come Champions o Europa League. Col Granada è il terzo in stagione in Europa, lui che ha segnato i primi ben sedici anni fa con la maglia del Real Madrid.