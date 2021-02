In Europa brilla la stella di Morelos: bomber cattivo dei Rangers, piaceva alla Fiorentina

Cattivo, ma anche utile ai compagni. Nei Glasgow Rangers che strapazzano il Royal Antwerp, brilla la stella di Alfredo Morelos. Quasi cinquanta cartellini rossi rimediati in carriera, l’attaccante colombiano classe ’96 di Steven Gerrard (in foto) è stato il mattatore assoluto del doppio confronto contro i belgi. Tre assist all’andata, due assist e un gol al ritorno: l’ultimo a sfornare almeno due passaggi decisivi in un andata-e-ritorno di Europa League fu Diego, con la maglia dell’Atlético Madrid nell’aprile 2012. Un bel biglietto da visita, per un ruolo già scritto da protagonista sul mercato: nella scorsa estate, è stato a più riprese accostato alla Fiorentina. Chissà che non possa portare le sue doti, di qualità e anche cattiveria, in Serie A in un futuro non troppo lontano.