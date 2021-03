In Spagna sicuri: Aguero è del Barça. Laporta vuole convincere Messi e punta anche Haaland

Joan Laporta non si è ancora ufficialmente insediato come presidente del Barcellona, ma avrebbe già chiuso due grandi colpi di mercato a parametro zero. Secondo le informazioni di As, il nuovo numero uno del club blaugrana, dopo aver trovato l'accordo con Eric Garcia, è sicuro di ingaggiare anche Sergio Aguero, che si svincolerà a giugno dal Manchester City. Il potenziale arrivo del Kun è un chiaro segnale anche nei confronti di Lionel Messi, che potrebbe rinnovare spinto anche dalla presenza in squadra di un grande amico. E non avrebbe alcun impatto sui progetti del Barça per Erling Braut Haaland, pietra miliare dei piani di Laporta per la prossima stagione.