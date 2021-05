Inarrestabile Lewandowski: 21 gol nelle ultime 12 partite, superata quota 200 con il Bayern

Ventuno gol nelle ultime dodici partite disputate tra club e Nazionale. Robert Lewandowski non si ferma più: l'attaccante polacco non resta a secco dall'11 febbraio scorso, giorno della finale del Mondiale per Club contro il Tigres. Da quel momento, ha punito tutti gli avversari (dodici) che ha affrontato. Sono 201 ora i gol segnati con la maglia del Bayern Monaco: Lewandowski diventa così il secondo attaccante più prolifico per una singola squadra in Bundesliga. Meglio di lui solo Gerd Muller, che ne realizzò 365 sempre con il Bayern.

🔥 - @lewy_official (+2) scores his 200th Bundesliga goal for FC Bayern München to become the 2nd player to reach 200 Bundesliga goals for a single club, after Gerd Müller (365 for FC Bayern). #FCBBMG #Bundesliga

Robert Lewandowski has now scored in each of his last TWELVE games for club and country:

The last time he failed to score in a game was the Club World Cup Final...back in early February. pic.twitter.com/cGB2qow3n0

