Inghilterra, terzo rifiuto in un mese: Michail Antonio ha scelto di rappresentare la Giamaica

Nuovo smacco per la Federcalcio inglese: Michail Antonio, ha deciso di rispondere alla sicura chiamata della Giamaica, ignorando così la probabile convocazione di Gareth Southgate per le prossime sfide dei Three Lions. Come riporta Sky Sports UK, l'attaccante del West Ham era stato chiamato in passato da Sam Allardyce e dall'attuale CT, ma non aveva mai debuttato. Avrebbe quindi scelto la Giamaica perché gli offre la prospettiva di giocare con più continuità a livello internazionale, anche se la sua decisione arriva proprio in un momento in cui le sue possibilità di essere chiamato dall'Inghilterra erano aumentate a causa degli infortuni di Tammy Abraham, Danny Ings e Callum Wilson. Il 30enne è stato contattato dalla Giamaica il mese scorso: nell'isola caraibica sono nati i suoi genitori, mentre Antonio è nato a Wandsworth, quartiere di Londra.