Inghilterra, Watkins sulle orme di Vassel. Per l'attaccante dell'Aston Villa c'è il gol al debutto

Ollie Watkins come Darius Vassell. L’attaccante classe ‘95 nella serata di oggi contro San Marino ha fatto il suo debutto con gol con la maglia dell’Inghilterra, si tratta del primo calciatore dell’Aston Villa a riuscirci dal lontano 2002 quando fu proprio Vassel a segnare al debutto contro l’Olanda.

2002 - Ollie Watkins is the first Aston Villa player to score on his England debut since Darius Vassell in February 2002 against the Netherlands. Dream. pic.twitter.com/vVZWOS344Z

— OptaJoe (@OptaJoe) March 25, 2021