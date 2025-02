Ufficiale Ipswich, rinforzo fra i pali: dal West Bromwich ecco Palmer. Contratto fino 2028

vedi letture

Rinforzo fra i pali per l'Ipswich. Il club inglese ha infatti annunciato l'ingaggio dal West Bromwich dell'estremo difensore Alex Palmer. Il portiere inglese arriva a titolo definitivo firmando un contratto con il suo nuovo club per tre anni e mezzo. Questo il comunicato ufficiale diramato dalla società:

"L'Ipswich Town ha completato l'ingaggio di Alex Palmer per una cifra non rivelata. Il portiere 28enne arriva dal West Bromwich Albion con un contratto di tre anni e mezzo. Alex, un prodotto del sistema giovanile dei Baggies, ha fatto più di 100 presenze per il West Brom e ha goduto di periodi di prestito al Plymouth Argyle, al Lincoln City e ad altri club durante il suo periodo agli Hawthorns. Il portiere ha vinto il Golden Glove dell'EFL Championship nel 2023/24 e ha ottenuto 11 clean sheet in 30 presenze in campionato in questa stagione".

Il giocatore ha poi parlato al media ufficiale della società esprimendo la propria soddisfazione per la nuova destinazione: "È un momento emozionante per me e - ha dichiarato - sono pronto ad accogliere questa nuova sfida. Sono venuto qui con un obiettivo, ovvero aiutare il Club". Alex Palmer, continua la nota, indosserà la maglia numero 31 in questa seconda parte di stagione.