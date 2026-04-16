Nakamura ai Mondiali: l'ex Reggina entra nello staff tecnico del CT del Giappone
Il Giappone guarda al futuro con una scelta dal forte valore simbolico e tecnico. In vista dei Mondiali del 2026, la federazione ha deciso di ampliare lo staff della nazionale affidando un ruolo chiave a una figura iconica del calcio nipponico.
Il commissario tecnico Hajime Moriyasu potrà infatti contare sull’esperienza di Shunsuke Nakamura, nominato nuovo assistente allenatore dei Samurai Blue. L’annuncio ufficiale è arrivato dopo gli ultimi risultati positivi della nazionale, reduce da due vittorie di prestigio contro Inghilterra e Scozia nello scorso mese di marzo.
Per Nakamura si tratta di un ritorno importante nel calcio internazionale, dopo una carriera da calciatore che lo ha visto protagonista anche in Italia, con la maglia della Reggina nei primi anni Duemila. Ora il suo contributo sarà fondamentale nel percorso di preparazione verso il torneo iridato.
Il Giappone è inserito in un girone tutt’altro che semplice, con avversarie del calibro di Olanda, Svezia e Tunisia. Proprio per questo la scelta di inserire una figura esperta e carismatica nello staff tecnico punta a rafforzare ulteriormente un gruppo già in crescita.
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