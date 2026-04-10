Keisuke Honda torna a giocare a 39 anni. L'ex stella di Giappone e Milan firma per l'Fc Jurong

L'ex stella del Giappone e del Milan firma per l'Fc Jurong di Singapore

(ANSA) - ROMA, 10 APR - L'ex stella del Milan e del Giappone, Keisuke Honda, torna in campo a 39 anni. Il giapponese ha firmato per un club di Singapore. L'FC Jurong, squadra della Premier League di Singapore, ha annunciato che il centrocampista offensivo, che ha giocato e segnato in tre Coppe del Mondo, giocherà per loro la prossima stagione. Honda è apparso più recentemente per il club bhutanese Paro FC, giocando due partite e segnando due gol nella stagione 2024/25. In precedenza ha giocato per l'FK Suduva della Lituania nel 2021 e ha militato anche in club in Giappone, Paesi Bassi, Russia, Italia, Messico, Australia, Brasile e Azerbaigian. Honda ha dichiarato in una nota che sta "affrontando diverse sfide personali", tra cui il tentativo di segnare in più campionati nazionali di chiunque altro.

"In ogni caso, il mio obiettivo principale con questo club è vincere il titolo di campionato - ha detto - Ci sono un paio di rivali molto forti, quindi sarà una sfida dura, ma sono determinato a realizzarla". Honda si è ritirato dalla nazionale giapponese con 98 presenze e 38 gol dopo aver giocato ai Mondiali del 2018 in Russia. Oltre al calcio, dirige un fondo di capitale di rischio, possiede un club non professionistico in Giappone e si è anche cimentato nella gestione, assumendo la guida della nazionale cambogiana da agosto 2018 a gennaio 2023. L'Fc Jurong, precedentemente noto come Albirex Niigata Singapore, ha affermato che portare la Honda nel club "va oltre l'ingaggio di un singolo giocatore". "Per costruire un grande castello è necessaria una solida pietra angolare", ha affermato il presidente Daisuke Korenaga. (ANSA).