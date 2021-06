James chiude ad un ritorno al Real con Ancelotti: "Sto bene all'Everton, vedremo"

James Rodriguez e Carlo Ancelotti, non ci sarà reunion. Lo spiega il calciatore colombiano che, come riporta AS, chiude ad un ritorno a Madrid, nonostante l'arrivo al Real del suo mentore Ancelotti, che lo ha avuto nella sua prima avventura nella capitale spagnola e lo ha allenatore anche al Bayern Monaco e a Liverpool, dopo averlo corteggiato a lungo da allenatore del Napoli: "Tornare a Madrid con Ancelotti? Non so, non credo. Vediamo se restare un anno ancora qui a Liverpool, all'Everton sto bene".