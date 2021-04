James Milner nella storia della Premier League: è il giocatore che è subentrato più volte

Con il suo ingresso in campo al 58' della sfida contro il Newcastle, James Milner ha realizzato un record piuttosto particolare: è il giocatore che è subentrato più volte nella storia della Premier League. Il centrocampista del Liverpool ha rimpiazzato un compagno per la 159esima volta in carriera nel massimo campionato inglese, contro le 158 di Peter Crouch, un ex dei Reds che deteneva il primato. Una vera e propria riserva di lusso.

↔️ - @JamesMilner sets a new Premier League record for most appearances as a substitute. His 1️⃣5️⃣9️⃣th PL match from the bench surpasses the 1️⃣5️⃣8️⃣ by @petercrouch. #LIVNEW

— Gracenote Live (@GracenoteLive) April 24, 2021