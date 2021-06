James Rodriguez furioso: "Non convocato per scelta dello staff della Colombia, io sto bene"

James Rodriguez non è stato convocato dal ct Reinaldo Rueda per la Copa America della Colombia, ufficialmente per problemi legati alla tenuta fisica. Uno scenario che non trova concorde il fantasista dell'Everton, intervenuto in una diretta social con Zuniga e Teofilo Gutierrez: "Io sto bene, voglio chiarire che non sono stato male: dovevo giocare la Copa America. È stata una decisione dello staff tecnico, che non condivido perché mi hanno mancato di rispetto. Diverso sarebbe stato se mi avesse detto che non contava su di me perché non gli piaccio come giocatore, me ne sarei andato in silenzio".