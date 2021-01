James specialista nei gol dalla distanza: sono 19, contro il Leicester il primo con il destro

James Rodríguez ha segnato 19 gol da fuori area nella sua esperienza nei maggiori 5 campionati europei (3 Monaco, 11 Real Madrid, 3 Bayern Monaco e 2 Everton). Quello realizzato stasera contro il Leicester è stato il primo realizzato con il piede destro.

1 - James Rodríguez has scored 19 goals from outside the box while playing within the top five European leagues (3 for Monaco, 11 for Real Madrid, 3 for Bayern Munich and 2 for Everton), however this was the first he's scored from outside the box with his right foot. Shift. pic.twitter.com/2s64iUdhvN

— OptaJoe (@OptaJoe) January 27, 2021