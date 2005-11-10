Ufficiale Javi Martinez chiude la sua avventura in Qatar: risoluzione di contratto con l'Al Bidda SC

Javi Martinez saluta l'Al Bidda dopo una sola stagione. Il campione del mondo nel 2010 conclude la sua esperienza nel calcio qatariota.

Si chiude dopo appena una stagione l'avventura di Javi Martinez con l'Al Bidda SC. Il club della seconda divisione qatariota ha ufficializzato l'addio del centrocampista spagnolo, salutandolo con un messaggio pubblicato sui propri canali social. A 37 anni, il campione del mondo con la Spagna nel 2010 è ora svincolato e pronto a valutare una nuova tappa della propria carriera.

Il saluto dell'Al Bidda

La società qatariota ha voluto ringraziare pubblicamente il giocatore per il contributo offerto nell'ultima stagione: "L'Al Bidda Club esprime i più sentiti ringraziamenti e apprezzamenti al giocatore Javi Martinez, augurandogli continuo successo e prosperità nella sua carriera futura. Grazie per tutto ciò che hai dato. Grazie Javi". Un messaggio che sancisce la fine del rapporto tra le parti dopo un solo anno.

Cinque anni in Qatar e un nuovo futuro da scrivere

Javi Martinez era approdato in Qatar nel 2021, iniziando la sua esperienza con il Qatar SC, club nel quale ha militato fino al 2025. La scorsa estate aveva poi firmato con l'Al Bidda, totalizzando 10 presenze in campionato e altre quattro in coppa. Nato come centrocampista, negli ultimi anni della sua carriera è stato impiegato prevalentemente nel ruolo di difensore centrale. Adesso per l'ex Athletic Bilbao e Bayern Monaco si apre una nuova fase, con il futuro ancora tutto da definire.