Ufficiale Javi Martinez prosegue il suo viaggio in Qatar: ha firmato con l'Al-Bidda Sports Club

Dopo l'esperienza al Qatar SC, Javi Martinez ha cambiato ancora una volta squadra. Il calciatore spagnolo ha firmato con l'Al-Bidda Sports Club, società che milita nella seconda divisione del Qatar. Il classe '88 ha dunque deciso di ripartire in un campionato sicuramente non competitivo come quelli nei quali ha giocato durante la sua carriera, ma di proseguire un percorso iniziato ormai nel 2021.

Il difensore centrale, che ha giocato spesso pure da centrocampista, vanta 268 presenze e 14 gol con il Bayern Monaco, 251 apparizioni e 25 reti con l'Athletic Club, 93 gettoni e 13 centri con il Qatar SC e 2 partite e un gol con l'Osasuna B. Con la Spagna è sceso in campo 18 volte, mentre sono 3 gli incontri disputato con l'Olimpica, 4 quelli con l'Under 23, con una rete all'attivo, 24 con l'Under 21, 5 con l'Under 19 e 5 con l'Under 17.

Nel suo palmares ci sono un Mondiale, un Europeo, 2 Champions League, 9 Bundesliga, 2 Supercoppa Europea, 5 Coppa di Germania, un Mondiale per Club, 4 Supercoppe Tedesca, un Europeo Under 21 e un Europeo Under 19. Tantissimi titoli che testimoniano lo spessore del calciatore, che potrà sicuramente fornire un contributo significativo alla sua nuova squadra.