Ufficiale Osasuna, Javi Martinez risolve il contratto. "Auguri per il tuo futuro e grazie"

vedi letture

Si chiude l'avventura del centrocampista offensivo Javi Martinez (25 anni) con l'Osasuna: "Il Club Atlético Osasuna ha raggiunto un accordo con il calciatore Javi Martínez per risolvere il contratto che lo legava al club fino a giugno 2026. In questo modo, il centrocampista soriano conclude il suo impegno con la squadra, alla quale era arrivato come canterano all'età di 13 anni, passando attraverso le diverse fasi di formazione che lo portarono nel 2016 a debuttare con la squadra B e, nel 2019, a esordire con la prima squadra. È stato ceduto prima all'Albacete nel 2022 e poi all'Huesca in due occasioni tra il 2023 e il 2024. Da quando ha debuttato nel 2019, ha giocato 51 partite con la maglia rossa, di cui 9 in Coppa del Re, 1 in Segunda División e 41 in massima categoria. Ha segnato 3 gol. Inoltre, ha totalizzato 50 partite in seconda divisione con la S.D. Huesca e altre 7 con l'Albacete.

Il club ringrazia Javi Martínez per il suo impegno e la sua professionalità durante tutti questi anni in cui ha difeso la maglia di Osasuna. Gli augura anche la migliore fortuna per le sue future sfide professionali".