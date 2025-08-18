Ufficiale Jayden Meghoma in prestito al Rangers: il giovane talento inglese arriva dal Brentford

I Rangers di Glasgow hanno annunciato l’arrivo di Jayden Meghoma in prestito dal Brentford, in attesa di ottenere il nulla osta internazionale. Il terzino si unirà al club scozzese per la stagione 2025/26, diventando il decimo rinforzo estivo della rosa.

Meghoma, 20 anni, ha mosso i primi passi nel settore giovanile di Tottenham Hotspur e Southampton, firmando il suo primo contratto professionistico con i Saints nell’estate 2023. Ha debuttato in prima squadra con Russell Martin nella Carabao Cup contro il Gillingham, collezionando successivamente tre presenze in FA Cup. Nell'agosto 2024 ha firmato un contratto quadriennale con il Brentford, trascorrendo la seconda metà della scorsa stagione in prestito al Preston North End.

Al suo arrivo a Ibrox, il giocatore ha dichiarato: "Sono molto entusiasta di essere qui. Il Rangers è un club fantastico con una storia straordinaria. Quando mi è stata presentata l’opportunità, ho subito capito che sarebbe stata un’occasione unica per me e la mia famiglia. Ora il mio obiettivo principale è ottenere risultati: sono pronto, motivato e ansioso di cominciare". Il tecnico Russell Martin ha aggiunto: "Sono felice di accogliere Jayden. Ho già lavorato con lui e so cosa può offrire: grande atletismo, mentalità positiva e voglia di migliorare. Sono sicuro che crescerà in questo ambiente".