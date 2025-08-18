Ufficiale Bruges, terzo colpo dopo la cessione di Jashari: dal Reims ecco Mamadou Diakhon

Il Club Brugge ha raggiunto un accordo con il Reims per il trasferimento del 19enne attaccante Mamadou Diakhon. Il giovane franco-senegalese ha firmato un contratto quadriennale e si unisce subito alla rosa dei Blauw-Zwart.

Diakhon ha fatto il suo debutto in Ligue 1 a maggio 2023, a soli 17 anni, contro l’Olympique Lione, collezionando poi ben 41 presenze con il Reims. La scorsa estate ha firmato il suo primo contratto professionistico con il club francese. Giocatore di grande prospettiva, rappresenta attualmente la Francia Under 20 e ha esordito con la Francia U18 a marzo 2023, segnando subito un gol in amichevole contro la Germania.

Un acquisto importante in prospettiva: 19 anni, è stato pagato poco meno di 10 milioni di euro e ovviamente la società belga spera che il suo valore cresca negli anni, generando l'ennesima plusvalenza.