Ufficiale Jordan Henderson si è "pentito" e torna in Europa: è un nuovo giocatore dell'Ajax

L'ufficialità più attesa del giorno è finalmente arrivata. Jordan Henderson torna in Europa sei mesi dopo il suo approdo in Arabia Saudita e lascia l'Al Ettifaq, squadra allenata da Steven Gerrard: l'ex centrocampista del Liverpool si trasferisce in Olanda e firma un contratto fino al 30 giugno 2026 con l'Ajax.

Henderson ha trovato un accordo con l'Al-Ettifaq per la risoluzione anticipata del contratto, rinunciando al faraonico stipendio che avrebbe percepito. Il suo soggiorno in Arabia Saudita aveva scatenato polemiche soprattutto in Inghilterra per l'incredibile incoerenza manifestata dal giocatore, che per anni si era esposto in prima persona a sostegno della comunità LGBT i cui diritti, ricordiamo, in Arabia Saudita non sono riconosciuti.

33 anni, Henderson in questa prima parte di stagione ha raccolto 19 presenze con l'Al-Ettifaq, senza reti all'attivo ma con cinque assist per i compagni di squadra. La squadra si trova attualmente all'ottavo posto in classifica.