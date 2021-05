Jordi Cruyff ha risolto il contratto con lo Shenzhen FC, imminente il suo ritorno al Barça

Jordi Cruyff saluta la Cina. A riportarlo è Titan Sports Plus, secondo il quale il figlio d'arte avrebbe risolto anzitempo il suo accordo con lo Shenzhen FC per poter tornare in Spagna e firmare per il club del suo cuore, il Barcellona. Cruyff Jr, che entrerà nello staff tecnico del nuovo Barça targato Joan Laporta, sarà sostituito in panchina da José Carlos Granero, già suo assistente alla guida della squadra di Super League cinese.