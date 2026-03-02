Al Nassr, oggi gli esami di Ronaldo. Jorge Jesus dà la prima diagnosi sull'infortunio

Le prossime ore saranno decisive per capire le condizioni di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dai media sauditi, l’attaccante dell’Al Nassr si sottoporrà oggi a una risonanza magnetica per valutare l’entità del problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo nel finale della sfida vinta contro l’Al Fayha. Il fuoriclasse portoghese ha accusato un fastidio al bicipite femorale ed è stato sostituito all’81’ da Abdullah Al-Hamdan. Le prime sensazioni parlano di un affaticamento, ma solo gli esami strumentali chiariranno la reale portata dell’infortunio e gli eventuali tempi di recupero.

Nel post-partita l’allenatore Jorge Jesus ha voluto smorzare i timori: “Aveva un affaticamento muscolare. Dopo il 2-1 non ho voluto correre rischi. Il nostro staff medico farà tutte le valutazioni, ma non credo si tratti di nulla di grave”. Il tecnico ha poi sottolineato l’importanza di avere giocatori in grado di incidere nei momenti chiave, citando la prestazione decisiva di João Félix.

Intanto, il calendario concede una tregua forzata. La gara di Champions asiatica contro l’Al Wasl di Rui Vitória, in programma negli Emirati Arabi Uniti, è stata rinviata. La decisione è arrivata dalla AFC, che ha sospeso tutte le partite previste in Medio Oriente per motivi di sicurezza legati alle tensioni geopolitiche. Un rinvio che permetterà all’Al Nassr di gestire con maggiore cautela le condizioni del suo leader.