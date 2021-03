Jorginho o Kanté via dal Chelsea? Tuchel ha già fissato l'obiettivo Tchouameni del Monaco

vedi letture

Esploso sotto la guida di Niko Kovac al Monaco, gioiellino del calcio transalpino, Aurelien Tchouaméni avrebbe attirato più di un'attenzione. Per i media francesi, ci sarebbe il Chelsea sul centrocampista che in stagione ha giocato 28 partite sotto la guida dell'ex tecnico del Bayern Monaco. Ex Girondins de Bordeaux, seguito anche dai club italiani, piacerebbe in particolar modo a Thomas Tuchel per sostituire uno dei possibili partenti tra Jorginho e Ngolo Kanté.