Ufficiale Juan Mata ha firmato col Melbourne Victory: "Pronto a dare il massimo fin da subito"

Juan Mata cambia squadra ma resta in Australia. Il vincitore di Mondiale e Champions League ha vissuto una prima giornata intensa a Melbourne, incontrando compagni e staff all’AAMI Park e posando per la prima volta con la maglia del Melbourne Victory.

L’ex centrocampista di Manchester United, Chelsea e Valencia ha spiegato cosa lo ha convinto a unirsi al club: "Ho sentito subito l’energia della squadra e il desiderio che fossi qui. Parlando con Arthur Diles, ho capito che con il suo stile di gioco e i giocatori a disposizione possiamo fare una buona stagione".

Mata ha sottolineato le ambizioni del club: "Il Victory ha sempre lottato per vincere ed è uno dei club più vincenti della lega. Spero che quest’anno possiamo arrivare alle finali e, questa volta, portare a casa il titolo. Con una tifoseria così appassionata, se lo meritano". Oltre al campo, Mata ha apprezzato l’impegno sociale del club: "Quello che fanno fuori dal campo da anni è qualcosa che mi interessa. Voglio contribuire anche io, perché dà un senso più profondo al luogo in cui sei".

Con 18 anni di carriera alle spalle, Mata punta a trasmettere esperienza e supporto ai giovani talenti australiani: "Sarò a disposizione per tutto ciò di cui avranno bisogno. Credo molto nel futuro del calcio in Australia, hanno talento e solo bisogno di fiducia".