Kane, il Tottenham spara alto per la sua cessione. Più vicina la permanenza a Londra dell'inglese

vedi letture

Il futuro di Harry Kane è ancora a Londra. Almeno per un'altra stagione: secondo il Telegraph, infatti, le difficoltà economiche che hanno colpito anche i club più ricchi al mondo in seguito alla pandemia potrebbero favorire la permanenza al Tottenham dell'attaccante inglese. Il prezzo fissato dal numero uno degli Spurs Daniel Levy (150 milioni di sterline) è di fatto inaccessibile per chiunque in un momento come questo. L'ex Leicester avrà dunque ancora un po' di tempo per provare a sollevare un trofeo con la sua attuale squadra, prima di partire per altri lidi.