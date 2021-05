Kane vuole lasciare il Tottenham, Levy si gioca una carta disperata: il ritorno di Pochettino

vedi letture

Una notizia clamorosa, legata alle voci sul possibile addio di Harry Kane al Tottenham, arriva dall'Inghilterra: Mauricio Pochettino può tornare sulla panchina degli Spurs. La pazza idea sarebbe del presidente Levy, che è pronto a giocarsi l'ultima carta per convincere il bomber inglese a non lasciare Londra in estate. Da parte sua, il manager argentino avrebbe riscontrato grossi problemi nei sei mesi trascorsi alla guida del Paris Saint-Germain, che non è riuscito a portare alla vittoria del campionato né in finale di Champions. A riportarlo è The Independent.