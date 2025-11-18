Honda scommette sul Giappone: "Ha il potenziale per vincere i prossimi Mondiali"

Keisuke Honda ha grande fiducia nei suoi connazionali in vista dei Mondiali che si giocheranno in Nord America. L'ex trequartista del Milan ha parlato all'AVCJ Private Equity Forum di Hong Kong di come è cresciuto il movimento calcistico in Giapppone.

"Hanno il potenziale per diventare almeno i migliori quattro nella Coppa del Mondo del prossimo anno, forse campioni. Non c'è nulla di impossibile e ora hanno un sacco di buoni giocatori, quindi spero che ce la faranno".

39 anni, Honda una volta appese le scarpe al chiodo si è dato all'imprenditoria ed è co-fondatore della società d venture capital X&KSK. Tuttavia è rimasto anche nel mondo del calcio, essendo proprietario dell'Edo All Utd, la cui squadra milita nella sesta divisione nipponica. Sui suoi obiettivi futuri ha dichiarato: "I miei sogni ora sono due: diventare il miglior investitore del mondo e il miglior allenatore del mondo, il che significa diventare campione del mondo come allenatore".

Proprio Honda ha già provato l'esperienza da allenatore, contemporaneamente a quella di calciatore, allenando la nazionale cambogiana dall'agosto 2018 a gennaio 2023.