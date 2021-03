Kimmich: "Vincere tutte le partite è nel nostro DNA. Peccato solo per il gol subito"

vedi letture

Joshua Kimmich ha commentato la vittoria del Bayern Monaco contro la Lazio di Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport Germania: "Era importante portare a casa questa partita anche se all'andata avevamo ottenuto un buon risultato. Vogliamo dimostrare che il nostro obiettivo è vincere tutte le partite. È il nostro DNA. Sarebbe stato meglio mantenere la porta inviolata, in questa stagione non è successo molte volte e anche oggi non ci siamo riusciti, nonostante l'avversario non avesse nulla da giocarsi".