Klinsmann consiglia Haaland: "Sarebbe importante rimanesse al Dortmund almeno un anno"

Leggenda del calcio tedesco, ex ct e bandiera del Bayern Monaco Jurgen Klinsmann è intervenuto attraverso i microfoni di ESPN in merito al futuro di Erling Haaland, centravanti del Borussia Dortmund, del quale si è fatto un gran parlare nei giorni scorsi a causa delle visite del suo agente, Mino Raiola, nella sede di molti top club europei fra i quali anche Barcellona e Real Madrid. “Spero vivamente sia per lui che per il Dortmund che rimanga almeno un altro anno - è il pensiero dell’ex attaccante dell’Inter -. Questo sarebbe molto importante sia per la sua crescita che per quella dell’intera squadra”.