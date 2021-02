Klopp 6° e ridimensionato: "La grande sfida sarà cercare di qualificarci alla prossima Champions"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di domenica con lo Sheffield, mister Jurgen Klopp ha fatto il punto sul campionato del suo Liverpool: "La nostra grande sfida adesso diventa qualificarci per la prossima Champions League. Oggi siamo sesti in classifica e dobbiamo vincere quindi più partite possibile se vogliamo riuscirci. L'atmosfera intorno alla squadra è quella giusta, siamo tutti d'accordo su ciò che dobbiamo fare. Non siamo felici dei nostri risultati, ma ci dobbiamo concentrare esclusivamente sul campo e lavorare duro".