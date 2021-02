Klopp: "City avvantaggiato da 2 settimane di stop". Guardiola: "Guardi meglio il calendario"

A due giorni da Liverpool-Manchester City sono già scintille fra Jurgen Klopp e Pep Guardiola. L'allenatore dei reds ha parlato del momento di difficoltà della sua squadra, reduce da un ko interno contro il Brighton e ora quarta in classifica: "Non abbiamo avuto una pausa, penso che il City abbia avuto una pausa di due settimane per motivi di Covid-19". Klopp ha inoltre aggiunto: "È davvero dura, è un anno difficile, una stagione difficile, so che per alcune squadre è un problema minore ma per noi è dura". È arrivata la risposta piccata dell'allenatore del Manchester City "Credo si sia sbagliato. Erano due o tre mesi di stop. Oppure quattro. Per questo siamo tra le prime quattro ora. Jurgen deve controllare meglio il calendario. Siamo stati colpiti dal Covid, poi fermi una settimana e siamo andati a giocare con 14 giocatori a Stamford Bridge. Quindi si è sbagliato. Saranno state due, tre o quattro settimane. Domani quando vedo Jurgen mi faccio dire con esattezza". Guardiola ha poi continuato: "Sono sorpreso. Non pensavo Jurgen fosse il tipo di allenatore come tanti altri. Non mi aspettavo un commento del genere. Sicuramente si sarà sbagliato. Se riguarda il calendario ancora si renderà conto che non erano due settimane, ma due mesi".