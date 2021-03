Klopp ct della Germania? Anche l'agente smentisce: "Non ha finito il suo lavoro a Liverpool"

Intervistato da Sport1, Marc Kosicke, agente di Jurgen Klopp, ha parlato dell'eventualità che l'attuale manager del Liverpool possa ripensarci e candidarsi alla panchina della nazionale tedesca: "Non ci sono porte di servizio aperte perché Jurgen ha ancora un contratto triennale con i Reds. Lo ha detto molto chiaramente in modo che non ci fosse spazio per speculazioni. Se Klopp lo dice così chiaramente, lo sostiene. Inoltre, non ha finito con il suo lavoro a Liverpool".