Klopp di cattivo umore, a Liverpool sono sorpresi. Il pomo della discordia è Koulibaly

vedi letture

Sembra essersi già rotto l'idillio tra Jurgen Klopp e il Liverpool. Il tecnico tedesco non ha preso bene il mancato arrivo di un rinforzo d'esperienza nel reparto arretrato: secondo il Sun, il suo obiettivo principale era Kalidou Koulibaly, ma la proprietà ha deciso di non accontentarlo considerate le richieste esose del Napoli. E proprio il rapporto con il Fenway Sports Group sembra essere compromesso: la dirigenza non comprende le lamentale dell'allenatore, ritenendo invece di essere andata oltre le aspettative, in un momento di crisi generale. Il direttore sportivo, Michael Edwards, sembra trovarsi adesso nella classica posizione tra l'incudine e il martello e dovrà cercare di calmare le acque per evitare problemi.