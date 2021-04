Klopp sprona il Liverpool: "Voglio un grande finale di stagione, dobbiamo dare tutto"

vedi letture

Stasera il Liverpool di Jurgen Klopp si gioca le residue speranze di restare agganciato al treno Champions. I Reds saranno impegnati nella sfida contro l'Arsenal e l'allenatore tedesco ha dichiarato: "Se mi chiedete cosa vorrei per questo finale di stagione, dico che dobbiamo dare tutto quello che abbiamo in tutte le competizioni. È così che vedo le cose. Non giochiamo insieme da tre settimane ma la maggior parte dei miei ragazzi ha giocato tre partite internazionali. Venerdì abbiamo tenuto una sessione di allenamento collettiva. Non dobbiamo perdere altri punti. Abbiamo impegni grandiosi davanti a noi, non solo in Premier League, ma anche in Champions League".