Klopp sul big match per la vetta di Premier: "Battiamo lo United, Bruno Fernandes eccezionale"

Anti-vigilia del big match in casa Liverpool, dove mister Jurgen Klopp ha appena presentato in conferenza stampa la sfida in programma domenica ad Anfield col Manchester United. Queste le sue principali dichiarazioni: "Dobbiamo concentrarci solamente sulla partita, non servono motivazioni extra. Vogliamo vincere contro un avversario che ha i punti in classifica che si merita, senza pensare alla possibilità di raggiungerlo in vetta. C'è ancora molta strada da fare".

Come sta Masip?

"È vicino al rientro, ma dobbiamo vedere come si allena. Abbiamo comunque delle soluzioni per sostituirlo".

Tra i principali pericoli tra le fila dei Red Devils c'è sicuramente Bruno Fernandes: che idea si è fatto su di lui?

"Giocatore eccezionale. Affrontammo il suo Sporting CP negli USA e Bruno fece la differenza lasciandoci tutti a bocca aperta. Il Manchester United ha fatto un grande acquisto".

Anche Naby Keita sarà out domenica?

"Sì, non è ancora al meglio dopo l'infortunio e gli daremo tutto il tempo che gli serve per rimettersi. Abbiamo delle alternative nel suo ruolo".

Le misure anti-Covid, intanto, diventano sempre più restrittive in Inghilterra.

"So che è dura per i ragazzi. Il nostro centro sportivo è freddo tutto il giorno perché le porte sono sempre aperte, proviamo di tutto pur di evitare nuovi contagi. Abbiamo chiuso la mensa e in nessun momento puoi creare un momento di condivisione coi ragazzi. Non possiamo fare altro, ci atteniamo alle regole".