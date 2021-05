Klose: "Mi hanno diagnosticato due trombosi alla gamba. Avevo delle proposte, devo fermarmi"

Intervistato dal Kicker, Miroslav Klose racconta la sua situazione dopo aver lasciato il Bayern: "Ero molto avviato in varie conversazioni, ma poi all'improvviso è intervenuto qualcos'altro e devo fare una pausa involontaria". L'ex Lazio ha ammesso: "Quasi tre settimane fa ho avuto un forte dolore alla gamba che col passare del tempo peggiorava. Mi sono fatto visitare dai medici del Bayern, pensavo di avere un nervo schiacciato o qualcosa del genere. La diagnosi è stata un poì uno schock per me: due trombosi alla gamba Sono stato immediatamente sottoposto a farmaci e devo indossare tutto il giorno delle calze speciali. I medici mi hanno fatto capire che non posso scherzare con questa situazione". Klose fa pertanto sapere che ogni discorso professionale è al momento accantonato e che verrà ripreso solamente quando sarà al 100%. Una cosa ha comunque chiarito, declinando l'offerta di Hansi Flick che gli ha proposto di essere il suo vice nella nazionale tedesca: "Continuare a fare il vice-allenatore non sarebbe la scelta giusta, nonostante il rapporto umano e professionale con Hansi Flick. Ho sempre scelto il sentiero più tortuoso".