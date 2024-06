Ufficiale Klose riparte dalla B tedesca: è ufficialmente il nuovo allenatore del Norimberga

Miroslav Klose è il nuovo allenatore del Norimberga, formazione che milita nella Serie B tedesca. Ex bomber che segnò una caterva di gol in Bundesliga tra Werder Brema e Bayern Monaco, ma non solo. Finché lasciò la madrepatria per sbarcare in Italia e firmare con la Lazio, dove lasciò un'impronta incancellabile tra il 2011 al 2016, riuscendo a vincere la Coppa Italia con la maglia biancoceleste.

Tappe da allenatore. Dopo essersi ritirato dal calcio giocato, Klose è entrato a far parte dello staff tecnico dell'allora c.t. della Germania, Joachim Löw, a partire dal 1° novembre 2016. Un'avventura entusiasmante su una panchina prestigiosa, dopodiché a maggio 2018 si trasforma nell'allenatore dell'Under 17 del Bayern Monaco, firmando poi un contratto come vice di Hans Flick il 1° del 2020. Arrivando alla prima esperienza da tecnico in capo, al SCR Altach in Austria per 24 partite.

La presentazione Oggi è il nuovo allenatore del Norimberga. Queste le parole di Klose al suo arrivo: "Tradizione, passione, lavoro onesto, grandi tifosi: queste sono tutte cose che amo del calcio e che associo al Norimberga. Per questo motivo sono stato subito colto dall'opportunità di diventare allenatore qui", ha commentato il 46enne ex attaccante della Lazio che nell'ultima stagione ha allenato l'SCR Altach in Austria.